Экс-защитник московских «Динамо» и «Спартака», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Бубнов дало прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд» – «Тоттенхэм» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов 2017/2018. Он полагает, что гости выиграют.

«Боруссия» не очень удачно выступает в Лиге чемпионов, да и в чемпионате у них не совсем хорошо дела идут. «Тоттенхэму» для того, чтобы выйти с первого места, нужно как минимум не проиграть «Боруссии», а лучше — выиграть.

Поэтому «Тоттенхэм» приложит все силы для того, чтобы выиграть. Но игра будет непростая, потому что немцы просто так не сдадутся. Тем не менее все равно поставлю на победу «Тоттенхэма».