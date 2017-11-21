Нашим клиентам так понравились спец.ставки на матчи Сборной России с Аргентиной и Испанией, что мы решили сделать это на постоянной основе.

Каждую неделю мы будем давать самые разнообразные ставки на топ-матчи. А начнем со встречи «Спартак» – «Марибор».

«Фонбет» предлагает необычные ставки на матч «Спартак» – «Марибор»!

Очень большой набор различных ставок на матч группового раунда Лиги чемпионов «Спартак» - «Марибор» предлагает букмекерская контора Фонбет, среди них широкий спектр дополнительных ставок на матч, которые называются «роспись» и стали уже привычным дополнением к основной линии. Но не только: специально для этого матча букмекеры разработали целый набор необычных и экзотических ставок.

Ставки с коэффициентом 400 !

Коэффициент ставки указывает, во сколько раз выплата будет больше исходной ставки. В конторах он редко превышает 100, однако в этот раз Фонбет предложил ставки с коэффициентами 250, 300 и даже 400! Так, именно с таким коэффициентом у вас готовы принять ставку на то, что Глушаков откроет счет в матче, а итоговый результат будет 3:3. Маловат коэффициентик? Вы всегда можете его увеличить, объединив несколько ставок в экспресс, и напоминаем, что в Фонбет коэффициент экспресса не ограничен!

Анатомия Квинси Промеса

Квинси Промес популярен не только среди болельщиков, но и у букмекеров Фонбет. На матче «Спартака» с «Марибором» вы можете поставить не только на то, что Промес забьет гол, но и на то, как он это сделает. Так, «забьёт правой ногой» принимается с коэффициентом 2,00, забьет левой – 3,55, головой – 5,00. Интересно, что можно поставить и на то, что он не забьет гол соответствующей частью тела.

Всего предлагается более десятка различных ставок на Промеса, в частности, вы можете поставить на то, что он в одиночку победит весь Марибор: с коэффициентом 2,50 вы выиграете, если Промес забьет один больше мячей, чем вся команда сегодняшних оппонентов «Спартака».

Специальные ставки

В отдельном разделе «Специальные ставки» можно найти, например, такие: «любой вратарь коснется мяча в первые три минуты матча» за 1,90. Также можно заключить пари, что в матче будет хет-трик (8,00), что будет гол в свои ворота (10,00), причем можно поставить, что в свои ворота забьёт все тот же Промес (20,00). Также, есть возможность сделать ставку на то, что в матче будут незасчитанные голы, коэффициент на такое событие составляет 2,90.

Кто победит, «Спартак» или … «Реал» (Мадрид)?

Да, на сегодняшний день есть и такая ставка. Но не торопитесь обвинять букмекеров в ошибке, конечно, они знают, что «Спартак» играет дома с «Марибором, а «Реал» в гостях с «Апоэлем». Оба эти матча будут учитываться при расчетах ставки на «заочный» матч «Спартака» и «Реала» (Мадрид). Например, ваша ставка на победу «Спартака» пройдет, если «Спартак» в своем матче забьет больше мячей, чем «Реал» в своем.

А болельщики «Спартака» и ЦСКА могут «схлестнуться» в ставках на заочное противостояние своих команд. Впрочем, в нем букмекеры видят «Спартак» явным фаворитом: 1,65 на то, что «Спартак» забьет «Марибору» больше, чем ЦСКА завтра «Бенфике».

Ставки на интервалы, разницы или что произойдет раньше

Для любителей росписи Фонбет предлагает самые разнообразные варианты ставок в дополнение к привычным исходам. Вы можете поставить не только, кто выиграет и будет ли ничья, но и поставить на победу/поражение своей команды с разницей 1, 2 или больше 3 мячей.

В разделе Интервалы голов представлены ставки на каждый отрезок матча - с 1-й по 15-ю, с 16-й по 31-ю, с 31-й до конца первого тайма и так далее. Аналогичные интервалы предложены и касаемо 1-го гола, он может быть забит также с 1-й по 15-ю, с 16-й по 31-ю и так далее.

В разделе Тоталы можно поставить на количество мячей в каждом тайме или сделать сразу одну ставку на ничью и количество угловых.

Конечно, это не считая привычных и полюбившихся ставок в категории «Что произойдет раньше» - аут или фол, удар от ворот или угловой, желтая карточка или гол, а также гол или замена. Они всегда делают просмотр футбола особенно увлекательным.

Где все это поставить?

При таком изобилии в линии может оказаться нелегко сориентироваться, однако один раз разобравшись, вы сможете легко находить нужные вам позиции для ставок. Ставки на сравнение результативности команд можно найти в самом верху линии, роспись на матчи открывается, если нажать на стрелочку около матча, а специальные ставки можно отыскать в линии ниже.

Желаем удачи! Делайте ваши ставки, и конечно же выигрывайте!

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