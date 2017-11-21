Экс-защитник московских «Динамо» и «Спартака», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Бубнов дал прогноз на матч «Ювентус» – «Барселона» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов 2017/2018. Он полагает, что команды сыграют вничью.

«Ювентусу» нужно на своем поле реабилитироваться, поэтому они, думаю, приложат все силы для того, чтобы «Барселону» обыграть. У «Барселоны» сейчас ситуация такая, что они уже практически обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, но здесь вопрос стоит, кто будет с первого места выходить.

Как правило, на выезде, тем более в Италии, «Барселона» не совсем уверенно играет, но думаю, что в данном случае игра будет напряженная, обоюдоострая и закончится вничью.