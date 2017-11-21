Бывший полузащитник московского «Спартака», днепропетровского «Днепра» и сборной Украины, двукратный победитель чемпионата России, четвертьфиналист ЧМ-2006, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Максим Калиниченко сделал прогноз на матч «Наполи» – «Шахтер» Донецк в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов 2017/2018.

«Шахтер» обидел «Наполи» дома. Думаю, «Наполи» будет стремиться обидеть «Шахтер» у себя дома. «Наполи» очень хорош, но в чемпионате Италии он более хорош, нежели в Лиге чемпионов, как мне кажется. Ждать хорошей игры от «Шахтера» я все-таки могу и предполагаю, что «Шахтер» не стушуется и будет играть на победу, тем более если «Шахтер» не проиграет, выйдет в следующий круг. Думаю, не будет играть на ничью, потому что играть на ничью — играть на поражение.

Но «Наполи» действительно хорош, и я думаю, что бросит все силы на то, чтобы «Шахтер» обыграть, иначе только на Лигу Европы будут надеяться неаполитанцы. Обе команды атакующие, и я уверен, что будет достаточно голов. В этой паре я бы поставил на тотал больше 3,5 гола, тем более что разбежаться в других коэффициентах некуда. Более или менее нормальная ставка — тотал больше 3,5, и я на ней остановлюсь.