Бывший главный тренер московского «Спартака», эксклюзивный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Валерий Карпин дал прогноз на матч ЦСКА – «Бенфика» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов 2017/2018. Он считает, что «армейцы» выиграют всухую.

В первом матче ЦСКА сумел выиграть «Бенфику», которая неважно играет в Лиге чемпионов в этом сезоне. Для неё теперь не имеет значения, где играть. Дома или на выезде — они захотят отобрать очки у «армейцев».

Но у ЦСКА неплохие шансы пройти дальше. Я думаю, что команда Гончаренко в обороне сыграет строго, но мячом, скорее всего, будет владеть «Бенфика».

«Армейцы» сыграют на контратаках и сумеют победить португальцев и в ответной встрече. Сомневаюсь, что будет много голов. «Бенфика» так вообще не забьёт.