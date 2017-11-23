Бывший главный тренер московского «Спартака», эксклюзивный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Валерий Карпин дал прогноз на матч «Зенит» — «Вардар» в пятом туре группового этапа Лиги Европы сезона 2017/2018. Он предполагает, что россияне одержат сухую победу.

Двух мнений быть не может – «Зенит» сыграет вторым составом и будет думать о дерби со «Спартаком». Но даже не самый основной состав должен быть сильнее и должен обыгрывать «Вардар». Игра пройдёт дома, поэтому я бы поставил даже на сухую победу питерской команды.

Если сыграют одни и те же игроки с «Вардаром» и со «Спартаком», то у вторых будет явное преимущество с точки зрения восстановления. А «Зениту» нет смысла рисковать и нагружать футболистов перед дерби. Повторюсь, он должен обыгрывать такого соперника любым составом.