В рамках 9-го тура регулярного сезона Евролиги испанская «Уникаха» на своем поле примет ЦСКА из Москвы. «Армейцы», пребывая в очень приличной форме, найдут способ вскрыть защиту команды из Малаги – таков прогноз "Рейтинга Букмекеров".

Противоречивое мнение оставляет клуб из Малаги. Если на выезде у команды ровным счетом ничего не получается, как в Евролиге, так и во внутреннем первенстве, то на своем поле «Уникаха» показывает характер в каждом матче, победив в половине из четырех домашних сражений в Евролиге. Более того, «Бамбергу» команда из Малаги проиграла четыре очка, а «Жальгирису» – два. Напомним, также, что в начале сезона «Фенербахче» был обыгран.

С другой стороны «Уникаха» проиграла пять из последних шести битв во всех турнирах, в том числе четыре подряд, хотя три матча прошли на выезде. На поединок с ЦСКА худшая по атаке команда Евролиги будет настраиваться особенно, в этом сомнений нет, тем более что проблемы с нападением у испанцев, как правило, случаются именно на чужих паркетах, а вот дома пока лишь раз коллектив не сумел набрать больше 71 очка.

Козырем испанцев считается оборона, в среднем за матч пропускает по 79 очков, а если брать домашние поединки, то показатель снижается до 74 пунктов, однако нужно признать, что среди грандов в Малаге был лишь «Фенербахче». ЦСКА все же по части нападения действует стабильней, как раз в этом плане и показался интересным тотал на «армейцев» больше 82,5 очка. Предложенная планка не преодолевалась лишь в двух матчах текущего сезона Евролиги, против «Пао» и на выезде с «Реалом».

Московский клуб в этой игре недосчитается Антонова, Фридзона и Кулагина, которые попали в расположение сборной России, однако вряд ли на атакующую эффективность это как-то повлияет. Не исключено, что как раз ведущим исполнителям будет дано даже чуть больше минут, чем обычно.

Да, в текущем сезоне «Уникаха» дома больше 82 очков пропустила лишь в недавней игре с «Жальгирисом», но, опять таки повторюсь, что гранды с уровнем атаки, как у ЦСКА, еще не приезжали в гости к команде из Малаги. В свою очередь вот уже месяц команда Итудиса показывает четкую стабильность по части нападения, и 82,5 очка не были проблемой для московского коллектива.