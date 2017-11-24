Экс-защитник московских «Динамо» и «Спартака», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Бубнов дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси» в тринадцатом туре АПЛ 2017/2018. Он полагает, что команды сыграют вничью.

«Челси» на два очка в турнирной таблице опережает «Ливерпуль». Обе команды очень результативно в последних матчах играли. «Ливерпуль», правда, при счете 3:0 не смог победить «Севилью», а «Челси» крупно победил «Карабах» в еврокубках, в Лиге чемпионов.

Игра будет очень принципиальная. У «Челси» не очень хорошая статистика в играх с «Ливерпулем» в Ливерпуле. Поэтому, несмотря на то, и та, и другая команда не так надежно играют в обороне, тем не менее поставлю на результативную ничью.