Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, записал видео с прогнозом на матч «Боруссия» Дортмунд — «Шальке» в 13-м туре Бундеслиги сезона 2017/2018. Эксперт "Рейтинга Букмекеров" считает, что команды обменяются голами и забьют не меньше трех голов.

Всем привет. Рурское дерби ожидает нас в Бундеслиге. Пожалуй, что впервые за последние годы в нем практически невозможно обнаружить фаворита. «Шальке» играет лучше, чем ожидали и предполагалось по первым месяцам этого сезона.

Дортмундская «Боруссия» находится в кризисе, проигрывает матч за матчем, постоянно пропускает. Близка отставка тренера, как многие предполагают, а может быть и более глобальные изменения. Мне кажется, что исправить свои проблемы «Боруссии» за несколько дней не получится. Скорее всего, а она играет дома, будет играть в атаку. Будет играть в атаку не только, чтобы забивать, но и для того, чтобы не пропустить.

Для «Боруссии» сейчас атака — это лучший вариант обороны. Ставлю в этом матче на «обе забьют» и тотал матча больше 2,5 мяча с коэффициентом 1,82. Думаю голов в рурском дерби должно быть много. Ставьте «лайк», если вы согласны со ставкой, подписывайтесь на наш канал на Youtube.

У меня есть для вас хорошая новость. Под Новый год мы запустили мега-конкурс с отличными призами: пять десятых айфонов будет разыграно. Пройдя по ссылке вы сможете ознакомиться с условиями конкурса и принять в нем участие, а также увидеть забавное видео с одним из наших прогнозистов.