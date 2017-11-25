Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Малага» в 13-м туре испанской Примеры сезона 2017/2018. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что гости не проиграют с разгромным счётом.

«Реал» в попытке отыграть 10 очков отрыва от «Барселоны» встретится с «Малагой». Большим подспорьем для «Реала» стала игра в середине недели в Лиге чемпионов против АПОЭЛ. Там расчехлился Карим Бензема. Очередные мячи забил Криштиану Роналду. Не сосчитать какой уже гол в Лиге чемпионов для португальца. А вот в чемпионате у него дела складываются не лучшим образом — всего один забитый мяч.

В гости к «Реалу» приезжает «Малага», которая в последнем туре испанского чемпионата одержала сверхволевую победу в матче с «Депортиво». Если вспомнить, что «Реал» в прошлом году именно в матче с «Малагой» стал чемпионом, то тут возникает дополнительная подоплёка. Мичел возглавляет андалусийский клуб. «Реал» начал забивать, снова почувствовал вкус забитых мячей, но у «Реала» не будет Серхио Рамоса, и это большая потеря.

«Малага» — крепкий соперник, который может упереться. Если она и проигрывает в последнее время, а это бывает частенько, то делает это со счётом 0:2. Так было с «Севильей», «Леганесом», «Барселоной» и «Вильярреалом». Я, честно говоря, не вижу больших предпосылок к тому, что «Малага» получит разгром на «Бернабеу». Она упрётся. Может быть, гости в контратаке даже получат какой-то шанс. Я веду к тому, что стоит рискнуть и сыграть «Малагу» с форой. Например, «Малага» с форой (+3) за 1,75. Если проиграют гости в три мяча, то будет расход. Но мне кажется, что разгрома быть не должно. В четыре мяча вряд ли этот «Реал» способен победить «Малагу".