Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов подготовил прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси» в 13-м туре английской Премьер-лиги сезона 2017/2018. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что матч будет результативным.

«Ливерпуль» мы увидели во всей красе в матче с «Севильей» в Испании. Вроде бы матч шёл в руки мерсисайдцев, они легко вели 3:0, но за второй тайм растеряли всё преимущество и упустили победу. Такое случается с командой Клоппа далеко не первый раз. Когда «Ливерпуль» бежит, он очень хорош, сдержать его почти невозможно. Но если «Ливерпуль» останавливается, то с ним можно играть. Оборона у красных слабенькая. Вратари не всегда выручают.

Но я думаю, что нужно ждать весёлого футбола от матча «Ливерпуля» с «Челси». Лондонцы не всегда любят играть открыто, в важных встречах они даже чаще закрываются, но здесь «Ливерпуль» играет дома и сам выберет стилистику игры. Позиционный футбол точно будет не в пользу «Ливерпуля». «Челси» умеет терпеть, оборона у него более высококлассная. А впереди есть мастера, которые отыщут свои моменты. Азар, Мората в хорошей форме, свой гол точно забьют, а то и больше. Но и нападение «Ливерпуля» выглядит просто великолепно. Коутиньо форму набрал, Фирмино, Мане и Салах — очень классные исполнители.

Жду голов, поэтому моя ставка — «тотал больше 3,5 мяча».