Более 200 вариантов для ставок и повышенные коэффициенты на матч «Спартак» – «Зенит»

Букмекерская компания «Фонбет» предлагает повышенные коэффициенты и более 250 вариантов для ставок на матч «Спартак» – «Зенит». Среди них есть и необычные: коснутся ли оба вратаря мяча в первые 3 минуты игры (2.30), выйдет ли медицинская бригада на поле (1.35), будет ли в матче дубль (3.20), гол со стандарта (2.20) или гол из-за пределов штрафной (2.40). Все ставки можно делать как в одинаре, так и в экспрессе с другими событиями.

Ставки на действия игроков

В центре внимания букмекеров оказались Александр Кокорин, Артём Дзюба, Денис Глушаков, Квинси Промес, Зе Луиш и Луис Адриано. На то, что Кокорин и Дзюба забьют по мячу, принимаются ставки с коэффициентом 10.00, на гол Кокорина головой можно поставить за 6.00, на голевую передачу Глушакова – за 4.00.

Наибольшего внимания удостоился Квинси Промес. Голландец является лучшим игроком РФПЛ по системе «гол+пас». Он забил 8 мячей и отдал 6 результативных передач за 15 встреч. 5 из 8 голов в РФПЛ забил после 45 минуты.

На то, что Промес забьёт первый и последний гол в матче, можно поставить с коэффициентом 14.00, на голевую передачу, желтую карточку и гол Промеса за 50.00, на автогол – за 100.00.

Также есть возможность поставить на то, что голландец не забьёт пенальти за 15.00, будет заменен – 4.00 или забьёт из штрафной – 3.20. Всего в линии «Фонбет» более 15 различных котировок на Промеса, самая крупная – на автогол с коэффициентом 100.00.

Ставки на временные отрезки

Клиенты «Фонбет» могут сделать ставку на временной промежуток, в котором будет получена жёлтая карточка, произойдёт замена или будет забит гол. Например, на гол с 61-й по 75-ю минуту можно поставить с коэффициентом за 2.30, а на гол с 86 минуты и позже – за 3.30. А также на то, какое из событий случится раньше – угловой или офсайд, аут или фол, удар от ворот или угловой, гол или замена.

Необычные ставки

«Фонбет» предлагает самую широкую роспись среди букмекерских компаний на матч «Спартак» – «Зенит». На пенальти и удаление в матче можно поставить с коэффициентом 5.00, на голы вышедших на замену – 3.80, на результативную ничью – 3.90. Отдельного внимания заслуживает ставка на победу любой из команд с разницей в 2 или более мяча (4.15). Она проходила в 3 очных матчах из 4 последних.

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