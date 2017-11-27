Бывший главный тренер московского «Спартака», эксклюзивный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Валерий Карпин записал видео с прогнозом на на матч «Спартак» — «Зенит» в рамках 18-го тура РФПЛ 2017/2018. Он думает, что команды обменяются голами и сыграют вничью.

Матч «Спартак» — «Зенит». Понятно, что это дерби, понятно, что может произойти все, что угодно. Но я думаю, что, прежде всего, многое будет зависеть от тренера «Зенита» и ту тактику, которую он изберет. Если «Зенит» сыграет так, как он может сыграть без мяча, если он отдаст мяч «Спартаку», то будут большие шансы у «Зенита» выиграть этот матч.

Просто проблемы есть у всех клубов и у «Спартака» в том числе. Если придется им вскрывать хорошо эшелонированную оборону, то проблемы будут и у «Спартака» и тоже самое можно сказать и про «Зенит».

Как будет играть «Зенит» — здесь большой вопрос к Манчини, какую тактику он изберет. «Спартак» может подстроиться под любую тактику соперника. Не будет борьбы, если «Зенит» захочет забрать мяч, то он его заберет. Тут больше вопросов к «Зениту» и той тактике, которую он вберет.

Может Манчини отойти от той тактики на выезде и отдать мяч «Спартаку», что он наверное и сделает. Тогда у «Спартака» могут возникнуть проблемы, так как останется пространство для быстрых игроков, таких как Кокорин, например. Он сможет убежать, и будут свободные зоны, куда бежать.

«Спартак» все-таки сможет забить, несмотря на то, что «Зенит», возможно, будет обороняться глубоко. Поэтому давайте все-таки поставлю на ничью, на голевую ничью — те и другие забьют, но все-таки будет ничья.