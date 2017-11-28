Создатель популярной интернет-передачи «Картавый футбол» Никита Ковальчук в качестве прогнозиста команды «Рейтинга Букмекеров» сделал прогноз на матч «Лестер» — «Тоттенхэм» в рамках четырнадцатого тура английской Премьер-лиги сезона 2017/2018. Эксперт ставит на победу «Тоттенхэма» во втором тайме.

«Тоттенхэм» сейчас испытывает странные ощущения от игры. В первую очередь, наверное, из-за того, что не все получается так, как задумал главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино. И поэтому разрыв между ним и лидерами команды довольно высок. Скорее всего, «Тоттенхэм» будет более агрессивен, чем в последних поединках. Но дело в том, что Деле Алли не показывает той игры, которую от него ждут. Однозначно, ему нужно делать новый шаг в своем прогрессе, потому что слишком много в этом плане на него повесили.

Я думаю, что «Лестер» довольно удобный соперник для «Тоттенхэма». Да, «лисы» будут кусаться, бороться, но обыгрывать их можно и нужно «шпорам». Мне представляется, что подопечные Маурисио Почеттино здесь победят во втором тайме за счет усиления со скамейки запасных.