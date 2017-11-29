Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса», комментатор «КХЛ ТВ» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков поделился прогнозом на матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Эксперт считает, что в основное время победят хозяева.

поговорим о второй части «зеленого дерби», уже официального зарезервированного бренда, между командами «Ак Барс» и «Салават Юлаев».

Свои последние встречи провели команды на выезде. «Ак Барс» провел игру против «Сочи» — там потеплее чуть-чуть, но матч сложился для «Ак Барса» непросто. После 0:5, который учинил на «Татнефть-Арена» ХК «Сочи», надо было брать реванш. В принципе, «Ак Барс» это и сделал – победа 3:1. Два эпохальных события произошло в этой встрече: свою сотую шайбу в КХЛ забросил Александр Свитов, и 25 матчей до этого вообще не забрасывал за «Ак Барс», перешедший из минского «Динамо» Роб Клинкхаммер, но в Сочи это произошло. Защитник Василий Токранов, уже по обыкновению, тоже отметился шайбой. Сейчас «Ак Барс» возвращается в Казань и будет ждать «Салават Юлаев».

Что касается «Салавата», то там не так все хорошо. Есть определенная ротация в составе после неудачной встречи в Уфе, когда после того, что сделал «Ак Барс», многие шутят, что «Ак Барс» обязан жениться на «Салавате Юлаеве». Но это все шутки, все-таки «зеленое дерби». Еще три раза будет возможность «Салавату» взять реванш. Но «Салавату» сейчас нужно думать не об этом, потому что по потерянным очкам «Салават» уже обошел «Амур», у которого на два матча меньше. Плюс к этому, если «Сибирь» обыграет «Йокерит», то тоже может обойти «Салават», который может потерять место в заветной восьмерке. Поэтому в этом смысле дела плохи у Вестерлунда.

Бурдасова перевели в третье звено, но пока это ничего не дало. Он три раза бросил по воротам в матче с «Нефтехимиком» — соперник победил 3:2, тяжелая встреча. Дубль Пигановича сделал положительный исход встречи для подопечных Назарова. Кемппайнен и Умарк в большинстве забросили шайбы в этой встрече. Работает продуктивно первое звено, именно на него нужно надеяться уфимцам в матче в Казани.

За что «Салават» может зацепиться? Если первыми забьют шайбу в большинстве или 5 на 5, то дальше уже будет играть в свою игру, сдерживать натиск «Ак Барса», у которого все четыре звена будут играть. Скорее всего, вернется на лед после дисквалификации и амнистии Данис Зарипов. Куда его поставить, это вопрос, потому что Галиев неплохо сыграл на правом фланге в первом звене. Но, скорее всего, вместо него и получится, потому что Зарипов должен играть в большинстве. Во второе звено вряд ли вместо Клинкхаммера, потому что они немножко разноплановые игроки. Поэтому здесь очень важно, как в начале встречи проявит себя Данис с новоиспеченными партнерами, как он будет себя чувствовать, от этого многое зависит в этой встрече.

Фаворит, конечно же, «Ак Барс». Он играет дома, но по всем матчам, которые проходили между «Ак Барсом» и «Салаватом» на «Татнефть-Арене», все были упорные. Да, были «верховые», были «низовые», но все равно упорные. Рекомендую ставить на «Ак Барс», разрыв не больше одной-двух шайб. Скорее всего, в основное время победят хозяева, а вообще в этом матче что-то спрогнозировать очень тяжело.