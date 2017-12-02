Экс-защитник московских «Динамо» и «Спартака», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Бубнов дал прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» в пятнадцатом туре АПЛ 2017/2018. Он полагает, что матч завершится победой хозяев.

«Арсенал» последнюю игру крупно выиграл и сейчас, чувствуется, набрал ход, и команда выглядит в атаке очень хорошо. «Манчестер» тоже последнюю игру выиграл, но пропустил два гола и создал себе концовку нервную.

Но я думаю, «Арсенал» у себя на поле вообще играет очень уверенно. В этой игре он будет фаворит и победит.