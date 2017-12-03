Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов подготовил прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат» в 19-м туре российской Премьер-лиги сезона 2017/2018. Встреча состоится в воскресенье на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что будет забито от четырёх мячей.

«Ахмат» после смены главного тренера не проигрывает и забивает в каждой встрече. Побед, правда, не так много, как бы хотелось грозненцам. Но команда, в принципе, боевая, находится в приличном состоянии. Думаю, что «Краснодару» с его обороной, которая постоянно ошибается, будет не так уж просто. Но всё-таки видно, что в хорошем состоянии Смолов, Классон очень мне нравится, да и Перейра всегда готов сделать отличную передачу. Если у них будут проходить комбинации, низом пойдёт игра, то «Ахмат» не выдержит.

В то же время гости вполне могут ответить своей контратакой, голом со стандарта. На «втором этаже» грозненцы опасны. Другими словами жду очень результативного футбола. Поле в отличном состоянии, на таком стадионе должно забиваться много голов на радость болельщикам. Ставлю на победу «Краснодара» и тотал больше 3,5 мяча. В первом круге команды забили пять, думаю, и сейчас должны порадовать результативностью.