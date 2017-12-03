Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса», комментатор «КХЛ ТВ» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков сделал прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Эксперт считает, что в предстоящем матче красно-белые победят.

«Спартак» и «Торпедо» вернулись с выезда. Достаточно тяжелые встречи были. Времени на восстановление маловато. В этом сезоне команды играли, нижегородцы победили 1:0 на своей площадке. Не так давно торпедовцы играли с «Динамо» на «ВТБ-Арене», были «низовой» матч. Чего-то похожего жду и в этой встрече.

Предпочтение отдаю «Спартаку». Больше игроков в этой команде, которые могут обострить, заработать большинство. И розыгрыш лишнего неплохо работает, особенно в домашних матчах. Мотивация у хозяев также будет более серьёзной. Нужно приходить в себя после не самой удачной гостевой серии, нужно продолжать борьбу за попадание в плей-офф. Скорее всего, победа будет минимальной, возможно, даже в овертайме. Но шайб не больше четырёх в основное время.