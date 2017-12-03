Комментатор телеканала «Матч ТВ», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Денис Казанский записал прогноз на матч пятнадцатого тура английской Премьер-лиги сезона 2017/2018 «Манчестер Сити» – «Вест Хэм». Эксперт ставит на победу «Манчестера Сити» в результативном матче.

Как ни стараться – интригу в этой паре сложно найти. Команда, которая больше всех пропускает (30 мячей) играет против команды, которая забила 26 голов на своем поле. И представить, что «Манчестер Сити» оступится с «Вест Хэмом», я думаю, очень сложно.

«Манчестер Сити» в последнем туре с большим трудом победил «Саутгемптон». Но стоит отметить, что «Саутгемптон» прямо сейчас команда совершенно другого полета, нежели «Вест Хэм», который совершенно неожиданно назначил Дэвида Мойеса , и теперь будет страдать довольно серьезно. Тем более что и календарь у «молотобойцев» тяжелый.

Конечно, можно представить, что гости замкнуться, будут выбивать мячи куда попало. Но «Манчестер Сити» сейчас находится в таком порядке, что, скорее всего, установит свой рекорд – 13 побед подряд. Это действительно исторический результат для «горожан». Я не думаю, что «Вест Хэм» сможет навязать какую-то борьбу. Поэтому я бы поставил победу «Манчестера Сити» при общем тотале матча больше 3,5 гола.