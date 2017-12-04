Бывший футболист-полузащитник московского «Спартака» и других команд, мастер спорта СССР международного класса и заслуженный мастер спорта России, экс-тренер футбольных и мини-футбольных команд, футбольный эксперт"Рейтинга Букмекеров" Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — ЦСКА в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона 2017/2018. Эксперт не сомневается в победе «Манчестера Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо играет в очень прагматичный футбол. Один-два забьют и спокойно доводят дело до финального свистка. У «МЮ» очень надежная оборона, которая, по моему мнению, ничего не позволит атаке ЦСКА. «Армейцы» выиграли в последнем матче в рамках чемпионата России 6:0 у «Тосно». Но, безусловно, результат этой встречи не стоит брать во внимание перед поединком в Манчестере. «Красные дьяволы» на голову сильнее «армейцев». ЦСКА придется атаковать, чтобы опередить «Базель». И мне представляется, что хозяева поля прекрасно этим воспользуются.