Бывший полузащитник московского «Спартака», днепропетровского «Днепра» и сборной Украины, двукратный победитель чемпионата России, четвертьфиналист ЧМ-2006, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Максим Калиниченко сделал прогноз на матч «Челси» — «Атлетико Мадрид» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов 2017/2018.

Очень интересный матч, но с малыми шансами у «Атлетико» прохождения в следующую стадию. Все-таки тяжело представить, что «Рома» не выиграет у «Карабаха» дома. Но шансы есть всегда, и «Атлетико», думаю, не будет сидеть в обороне, даже в гостях у «Челси», даже учитывая то, что дома они «Челси» проиграли.

«Атлетико» в чемпионате потихоньку возвращается в борьбу за чемпионство, оживает Гризманн. После долгой, продолжительной засухи, он начал регулярно забивать, и это — большое подспорье для «Атлетико». «Челси» в чемпионате тоже остался на тех же самых ролях. Ничего не поменялось за несколько недель, в первой пятерке. Там практически уже нет интриги в борьбе за чемпионство, но за места в Лиге чемпионов драка будет.

«Челси» практически ничего не нужно. Конечно, расклады могут быть феноменальными, все зависит от «Ромы» и «Карабаха», но я думаю, что чудес не бывает, и «Челси» достаточно спокойно должен себя чувствовать. Я думаю, что голы будут. Учитывая то, что «Атлетико» деваться некуда и надо атаковать, а «Челси», в принципе, играть в атаку тоже любит — это не тот «Челси», который был при Моуринью, — я здесь достаточно смело могу посоветовать брать тотал больше 2,5 и обе команды забьют. Тем более в первой игре результат был 2:1. Ничего не вижу сверхъестественного, если зайдет эта ставка.