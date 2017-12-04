Популярный комментатор телеканала Viasat, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии,эксперт "Рейтинга Букмекеров"Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Бавария» — «ПСЖ» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов 2017/2018. Он полагает, что команды забьют больше 3 голов.

Всем привет. Говорим о матче Лиги чемпионов «Бавария» — «Пари Сен-Жермен». Игра, которая должна стать украшением турнира. Очень яркий матч в первом круге сыграли между собой команды, который, собственно, и обезглавил «Баварию». Именно после той игры было принято решение расстаться с главным тренером Карло Анчелотти.

Сейчас «Бавария» выправила дела, играет значительно лучше, ну а «Пари Сен-Жермен» бьет все рекорды в Лиге чемпионов, назабивал кучу мячей. Наверняка хочет показать и в Мюнхене, что это все не случайно.

Жду очень результативного футбола в этом матче. Считаю, что линии атаки просто потрясающие и у тех, и у других. Можно смело ставить на тотал больше трех мячей в этой встрече с коэффициентом 1,80.