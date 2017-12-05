Бывший главный тренер московского «Спартака», эксклюзивный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Валерий Карпин дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА в рамках 6-го тура Лиги чемпионов-2017/18. Он думает, что команды сыграют вничью 1:1.

«После неудачи на выезде с «Базелем», играя дома, «Манчестер» должен включиться по полной программе. У ЦСКА, в свою очередь, сейчас есть большие потери: Вернблума не будет, Натхо и, возможно, Щенникова. Думаю, армейцам будет непросто.

Тем не менее, я бы поставил в этом матче на ничью 1:1».