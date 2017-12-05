Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» – «Спортинг» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что обе команды забьют, а матч будет «верховым».

«В Лиссабоне команды сыграли «низовой» матч, и «Барселона» выиграла благодаря автоголу. И сейчас в этой группе расклад сил предельно понятен. «Барселона» с первого места выходит. И «Ювентус» со «Спортингом» ведут борьбу за второе место. «Ювентусу» в Пирее нужно сыграть лучше, чем «Спортинг» на «Камп Ноу». Тогда для команды Массимилиано Аллегри всё будет хорошо. «Спортингу» нужно рисковать, несмотря на то, что он играет на выезде против лидера группы, против команды, которая дома много забивает. «Спортинг» будет лезть вперёд. Не сомневаюсь, что у него будут шансы. У «Барсы» Умтити получил травму, да и вообще оборона «Барселоны» в последнее время выглядит неубедительно.

Если не брать кубковый матч с «Мурсией», три игры подряд «Барса» играет вничью. Давненько с ней такого не было. Да, реализация подводит. С «Сельтой» было две штанги, не забивали в пустые ворота. Но «Барселона», как мы знаем, команда из той породы, которая забивает сама и даёт забить другим. Я думаю, что на гол «Спортинга» рассчитывать можно, раз он забивал три в Пирее, забивал в Турине, причём первым. Шансы отличиться будут у лиссабонцев и в этой встрече.

Рекомендовал бы сыграть вариант «обе команды забьют». Но на двух мячах вряд ли команды остановятся. Нужно пробовать усилиться и играть «обе команды забьют и тотал больше 2,5 мяча» с неплохим коэффициентом 1,93. Мне эту игру комментировать. Будем считать, что прямая ответственность за прогноз лежит на мне».