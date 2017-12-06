Экс-защитник московских «Динамо» и «Спартака», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Бубнов дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Спартак» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов 2017/2018. Он полагает, что хозяева уверенно победят.

В группе Е, в которой выступает «Спартак», еще ни одна команда не решила своих задач по выходу из группы в плей-офф. Поэтому все будет решаться в последнем туре.

«Спартаку» нужно обязательно побеждать. В противном случае у него нет шансов на выход. «Ливерпулю» нельзя проигрывать, потому если «Ливерпуль» проиграет, то есть вариант того, что он может вообще не попасть в плей-офф, если «Севилья» выиграет у «Марибора».

Эти игры будут напряженными. У «Спартака» и «Ливерпуля» очень сильные группы атаки, плюс у «Ливерпуля» преимущество своего поля. Все будет зависеть от того, как команды сыграют в обороне. Если «Спартак» сумеет надежно сыграть в обороне, то тогда вероятность того, что он не проиграет, будет существовать. В противном случае «Ливерпуль» может одержать убедительную победу, потому что в последних турах АПЛ они очень много забивают. Хозяева будут серьезно настроены и мотивированы в игре со «Спартаком».

Исходя из этого, ставлю на победу «Ливерпуля».