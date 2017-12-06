Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов подготовил прогноз на матч «Шахтёр» — «Манчестер Сити» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона 2017/2018. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что будет ничейный исход.

Все, в принципе, понимают, что «Манчестер Сити» не будет отдавать все силы в матче с «Шахтёром», даже не будет основного состава. Конечно, хотелось бы Гвардиоле выиграть все матчи на групповом этапе, но впереди важный матч в Премьер-лиге, дерби. Так что в Лиге чемпионов Гвардиола позволит какие-то послабления своей команде. Возможно.

Букмекеры дают таким фаворитом этого матча «Шахтёр», что даже не очень в это верится. Я думаю, что победы «Шахтёра» не будет. «Манчестер Сити» опасен и силён в абсолютно любом составе. Но ведь и ничья на руку «горнякам». А на такой результат «Шахтёр» способен против не самого мотивированного «Ман Сити».

Предпочту здесь просто взять чистую ничью. Хороший коэффициент, да и вероятность велика.