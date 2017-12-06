Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Боруссия» Дортмунд в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона 2017/2018. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что хозяева забьют минимум три мяча.

«Тоттенхэм» с первого места уже вышел. Сколько бы не забил «Реал» в ворота «Боруссии», ему уже не обойти лондонцев из-за результата личных встреч. «Боруссия» даже рискует остаться без Лиги Европы, правда, не знаю, насколько она нужна команде Боша.

«Боруссия» играет с открытым забралом, в атаку, но при этом очень много пропускает. Пропустила она и от «Байера» в последнем туре Бундеслиги, и от того же «Реала» дома сразу три, и от «Тоттенхэма», и 4 мяча от «Шальке».

«Реал» неплохой матч провёл в Бильбао. Были хорошие моменты, Бензема в штангу попал. Старательно действовал Роналду, но ему не везло. Плюс, вратарь Аррисабалага у басков сыграл очень здорово. Можно согласиться с Зиданом, который сказал, что единственное, чего не хватило его команде, это забитых мячей. Игрой команды можно быть довольным.

«Реал» вполне может отыграться на «Боруссии» у себя дома. У «Реала» была неприятная серия перед матчем в Дортмунде. Сейчас не самые лучшие показатели перед игрой дома в Мадриде. Я допускаю, что у «Реала» сейчас залетит всё то, что не залетало в предыдущих встречах. Повторюсь, у «Боруссии» оборона — ахтунг. «Реал» может этим воспользоваться. Плюс, в Лиге чемпионов Криштиану Роналду забивает куда регулярнее, чем в чемпионате Испании.

Попробую сыграть «индивидуальный тотал «Реала» больше 2,5 мяча» за отличный коэффициент 2,08.