Бывший полузащитник московского «Спартака», днепропетровского «Днепра» и сборной Украины, двукратный победитель чемпионата России, четвертьфиналист ЧМ-2006, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Максим Калиниченко сделал прогноз на матч «Вест Хэм» — «Челси» в шестнадцатом туре английской Премьер-лиги.

Про полюса таблицы буду говорить. «Челси» — фаворит, «Челси» вверху, «Вест Хэм» очень внизу. Говорить о том, что в матче с «Челси» Вест Хэм» намерен выйти из пике, в котором находится, наверное, не приходится. «Челси» показывает хороший футбол, неплохо играет в Лиге чемпионов, ну и третье место в Премьер-лиге, в принципе, на сегодняшний день тоже о многом говорит.

«Вест Хэм» второй снизу, и игры хорошей не показывает. Даже при том, что играет дома, что это Премьер-лига английская, и все может случиться, все-таки рискну предположить, что «Челси» победит достаточно легко. Мой прогноз — победа «Челси» в первом тайме и матче.