Экс-защитник московских «Динамо» и «Спартака», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Бубнов дал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Севилья» в пятнадцатом туре испанской Примеры. Он считает, что хозяева выиграют.

Несмотря на потери «Реала», я думаю, они не скажутся на игре в целом. Последнюю игру в Лиге чемпионов «Реал» выиграл. Сейчас им надо исправлять турнирную ситуацию в чемпионате. На сегодняшний день они сильнее «Севильи», несмотря на то, что и «Севилья» тоже вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Я думаю, на своем поле они приложат максимум усилий для того, чтобы победить.