Экс-защитник московских «Динамо» и «Спартака», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Бубнов дал прогноз на матч «Ювентус» — «Интер» в шестнадцатом туре итальянской Серии А. Он ожидает ничейного исхода матча.

«Интер» в чемпионате Италии не проигрывает, идет вверху турнирной таблицы. «Ювентус» последнюю игру в чемпионате у «Наполи» выиграл, сейчас исправляет свое турнирное положение тоже и играет у себя дома. Но с учетом того, что «Ювентус» еще и в Лиге чемпионов играл и затратил немало сил с «Олимпиакосом», думаю, «Интер» в этом смысле подойдет к игре более свежим. Поэтому поставлю на ничью — на результативную ничью.