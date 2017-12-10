Бывший главный тренер московского «Спартака», эксклюзивный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Валерий Карпин записал видео с прогнозом на матч «Спартак» — ЦСКА в 20-м туре РФПЛ 2017/2018. Он полагает, что матч завершится результативной ничьей.

Матч «Спартак» – ЦСКА. Понятно, что это дерби. Понятно, что как играли до этого, сколько очков набрали — это все не важно. В дерби нет фаворитов, но игра будет складываться в силу того, что ЦСКА играет в три центральных защитника, и будет играть и дальше.

Мячом будет владеть «Спартак», а ЦСКА будет играть на контратаках. Не важно как команды играли на этой неделе. Я думаю, что поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:7 не повлияет на «Спартак» с точки зрения игры. Думаю, что как раз наоборот — будет только злее.

То же самое можно сказать и про ЦСКА. Поражение от «Манчестер Юнайтед» уйдет на второй план. Все внимание будет только на эту игру. ЦСКА на контратаках, я думаю, сможет все-таки забить. Я думаю, что и «Спартак» сможет забить, поэтому поставлю на голевую ничью — те и другие забьют и ничья.