Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса», комментатор «Матч ТВ» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков сделал прогноз на матч «Ак Барс» — «Динамо» Москва в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Эксперт считает, что в предстоящем матче будет минимум заброшенных шайб.

«Динамо» одержало вторую подряд победу в гостях. Начало выездной серии не задалось. Сначала проиграли в Сочи, потом в овертайме уступили в Уфе, но следом две победы — над «Йокеритом» и «Нефтехимиком», очень сильными соперниками. И всего одну шайбу за две игры пропустили динамовцы. «Низовые» встречи они выдают одну за другой. И здесь можно ставить на то, что будет заброшено не более четырёх шайб.

«Ак Барс» с «Динамо» всегда интересные, напряжённые встречи выдают. Это едва ли не своеобразное дерби. Казанцы в последнем матче проиграли «Локомотиву» на своём льду. Но на этот раз «Ак Барс» должен победить, правда, опять же победа может прийти лишь в овертайме. «Динамо» не сможет сыграть так, как это делал «Локомотив». «Динамо» не играет так активно, оно надеется на оборону и контратаки. И Казани будет несколько проще. Но всё равно упорная встреча, мало шайб.