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Экс-защитник московских «Динамо» и «Спартака», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Бубнов дал прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит» в двадцатом туре РФПЛ 2017/2018. Он полагает, что гости выиграют.

«Зенит» в последних играх выглядит достаточно сбалансированно, и Манчини ищет ходы новые в атаке. В последней игре в Лиге Европы они результативно сыграли. Стал забивать Паредес, Ерохин забил, и я думаю, что в организации игры они «Ахмат» превосходят.

Хотя с «Ахматом» не так просто на его поле играть, я думаю, что более высокое индивидуальное мастерство игроков «Зенита» скажется. «Зенит» победит  — 2:1.

 

 

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