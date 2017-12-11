Экс-защитник московских «Динамо» и «Спартака», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Бубнов дал прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит» в двадцатом туре РФПЛ 2017/2018. Он полагает, что гости выиграют.

«Зенит» в последних играх выглядит достаточно сбалансированно, и Манчини ищет ходы новые в атаке. В последней игре в Лиге Европы они результативно сыграли. Стал забивать Паредес, Ерохин забил, и я думаю, что в организации игры они «Ахмат» превосходят.

Хотя с «Ахматом» не так просто на его поле играть, я думаю, что более высокое индивидуальное мастерство игроков «Зенита» скажется. «Зенит» победит — 2:1.