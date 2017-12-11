Бывший футболист-полузащитник московского «Спартака» и других команд, мастер спорта СССР международного класса и заслуженный мастер спорта России, экс-тренер футбольных и мини-футбольных команд, футбольный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Тосно» — «Локомотив» в рамках двадцатого тура российской футбольной Премьер-лиги. Эксперт ставит на победу «Локомотива» в малорезультативном матче.

Я, когда-то играя сам, только пришел в «Спартак», и мы первое время играли не очень хорошо, но вырывали победы в концовках матчей. И с того времени я знаю понятие, которое называется чемпионский фарт. Им обладал «Спартак» в прошлом сезоне, когда там на последних минутах забивали победные мячи «красно-белые». Сейчас это понятие можно применить к «Локомотиву».

Возьмем, к примеру, матч «железнодорожников» в Хабаровске, когда на последних минутах был назначен пенальти, который в итоге получилось реализовать только с третьего удара. Затем «Локо» принимал на своем поле «Рубин». Тоже неважный матч в исполнении подопечных Семина получился, но тем не менее три очка они взяли также под занавес игры. И мне кажется, что «Локо» от таких побед под финальный свисток поймал кайф.

Поправил игру в атаке «Локомотив». Ко двору пришелся Фарфан, который сейчас один из лучших в команде. Братья Миранчуки раскрываются, в охотку играют молодые футболисты. И мне кажется, что и в этот раз вот этот фарт будет на стороне «железнодорожников». Опять в концовке реализует какой-нибудь момент «Локо» и доведет дело до победы.