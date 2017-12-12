Футбольный комментатор «Матч ТВ» и эксперт БК «Лига Ставок» Роман Нагучев специально для «Рейтинга Букмекеров» записал видео с прогнозом на матч семнадцатого тура английской премьер-лиги «Вест Хэм» – «Арсенал». Он полагает, что подопечные Арсена Венгера могут выиграть оба тайма.

«Вест Хэм» против «Арсенала» — это лондонское дерби, в котором, мне кажется, тот редкий случай, когда в дерби можно легко предсказать победителя. Этим победителем будет «Арсенал», даже несмотря на то, что он играет на гостевом стадионе.

Но предсказать победу одной команды над другой в такой ситуации, когда есть явный фаворит и явный аутсайдер, я бы, честно говоря, не стал. Потому что, во-первых, маленький коэффициент, во-вторых, это не так интересно, как, например, другие варианты.

Мне кажется, что «Арсенал» способен выиграть оба тайма. Способен это сделать хотя бы потому, что последний матч, который я комментировал, был «Арсенал» против «Саутгемптона» на «Сент-Мэрис», и я видео, что такое «Арсенал», даже без нескольких игроков, которые им в данном случае нужны. Даже без Жиру, который в этом сезоне не выходит в стартовом составе, есть кому придумывать в атаке. «Арсенал» создал миллион моментов. Забил, правда, только один. Мне кажется, что в следующей игре он будет выглядеть совсем по-другому, поэтому я предлагаю вариант, при котором «Арсенал» выиграет оба тайма, и вообще я думаю, что команда Дэвида Мойеса в этом матче потерпит крупное поражение. Потому что пока непонятно, за счет чего она собирается подниматься по турнирной таблице в премьер-лиге, даже несмотря на полтора удачных матча.

А «Арсеналу» победа не то, что нужнее. Она должна быть, если команда продолжит борьбу за место в Лиге чемпионов.