Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов подготовил прогноз на матч «Ньюкасл» – «Эвертон» в 17-м туре английской премьер-лиги сезона-2017/18. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что матч будет очень результативным.

Разочарованием закончился последний домашний матч для «Ньюкасла». Всё хорошо для него начиналось, быстрый гол в ворота «Лестера». Но в итоге поражение – 2:3, да ещё и решающий мяч – автогол на последних минутах.

«Эвертон» пахал в защите против «Ливерпуля» в дерби. Гигантское преимущество было у красных по владению, количеству ударов. Но «Эвертон» очень здорово всё делал, реальных голевых моментов было маловато. Повезло спастись в этой встрече «Эвертону». И пока он не проигрывает при Сэме Элларайсе, в каждом матче забивает.

Я думаю, что «Эвертон» на этот раз так запираться не будет, постарается поймать свои шансы, исполнители у него очень серьёзные. Взять того же Руни, есть Сигурдссон. «Ньюкаслу» тоже надо играть на победу. Поэтому я жду обилия голов. Соперники не будут друг друга бояться и сыграют открыто. Возьму тотал больше 3,5 мяча.