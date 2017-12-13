Футбольный журналист, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артур Петросьян записал дал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Вест Бромвич» в 17-м туре АПЛ-2017/18. Он предлагает две ставки на эту игру.

За недоразумение в дерби «Ливерпуль» постарается извиниться и уверенно победить. Команда по-прежнему летает, регулярно создает массу опасных моментов и по игре в атаке сейчас, пожалуй, вообще находится среди лучших в мире.

Коутинью с Фирмино, оставленные в запасе на матч с «Эвертоном», теперь выйдут в старте и составят становящийся фирменным квартет с Мане и Салахом.

«Вест Бромвич» производит удручающее впечатление. Последний раз команда побеждала в… августе. Думаю, с высокой долей вероятности, по итогам сезона бирмингемцы попрощаются с АПЛ (где их вполне возможно заменят соседи из «Астон Виллы»). По крайней мере, пока смена тренера и назначение Алана Пардью к особым изменениям не привели.