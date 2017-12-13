Бывший полузащитник московского «Спартака», днепропетровского «Днепра» и сборной Украины, двукратный победитель чемпионата России, четвертьфиналист ЧМ-2006, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Максим Калиниченко сделал прогноз на матч «Вест Хэм» – «Арсенал» в семнадцатом туре английской премьер-лиги.

«Вест Хэм» неожиданно для многих, в том числе и для меня, обыграл «Челси» в прошлом туре. «Арсенал» так же неожиданно не смог переиграть «Саутгемптон». Тоже тяжелая игра была, в концовке еле отползли.

Думаю, это приободрит настрой «Арсенала» на эту игру, и отнесутся они с большим уважением, нежели «Челси». Хоть «Вест Хэм» и внизу, но обыграть «Челси» дорогого стоит. Поэтому «Арсенал» со всей ответственностью подойдет к игре с аутсайдером, но «Вест Хэм» дома, и это – премьер-лига, где всякое может случиться. Но я рискну. Думаю, что «Арсенал» сильнее и сделал правильные выводы и по «Вест Хэму», и по собственной игре с «Саутгемптоном». Я, наверное, остановлюсь на ставке на победу «Арсенала» с форой (-1).