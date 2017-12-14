Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса», комментатор «КХЛ-ТВ» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков сделал прогноз на матч Россия — Швеция на «Кубке Первого канала». Эксперт считает, что в предстоящем матче россияне победят в результативном матче.

Все прекрасно помнят, чем закончился первый матч со Швецией на прошлогоднем «Кубке Первого канала». Тогда россияне уступили. Шведы играли от обороны, преимущество в инициативе наши хоккеисты не реализовали. Было давление на сборную России, с которым справиться не удалось.

В плане психологии и сейчас ничего не изменится. Хоккеисты будут чувствовать давление.

Шведы на «Кубке Карьяла» показали себя командой с хорошими связками. Все прекрасно знают возможности Ландера из «Ак Барса», Патрика Хёрсли из СКА Стефана Кронвалля из «Локомотива». Не будем сбрасывать со счетов тройку из «Шеллефтео», они на раз-два-три разыгрывают большинство. Линус Умарк в этом плане даже отдыхает. Оскар Мёллер — один из этой тройки, его многие хорошо помнят, он выступал за «Ак Барс».

Большие трудности у нашей сборной могут быть, если в самом начале не забросить. Нужно выходить вперёд.

Но я надеюсь, что в атаке у России всё получится, наша команда, думаю, превзойдёт в объёме работы шведов. Важно справиться с психологическим давлением.

Думаю, будет «верховой» матч и победа сборной России: 5:3 или 5:2.

Если говорить в общем о турнире, то Россия — фаворит. Что касается Канады, то уверен, что они не входят в число главных претендентов. Шведы и финны сильнее канадцев. Финляндия выиграла «Кубок Карьяла», состав почти не поменялся. Очень серьёзный соперник.

Россия — фаворит, но малейшая осечка может привести к потере результата. А результат турнира, думаю, важен для нашей команды. Важно победить, чтобы закрыть рот недоброжелателям, а самим игрокам получить уверенность перед выступлением на Олимпийских играх.