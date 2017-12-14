В рамках 12-го тура регулярного сезона Евролиги испанская «Уникаха» на своем поле примет подмосковные «Химки». Команде из Малаги пора прервать серию из пяти поражений подряд. Прогноз «Рейтинга Букмекеров» на матч.

В домашнем поединке против «Химок» «Уникаха» наверняка будет прыгать выше головы, и стараться добыть викторию, которой коллектив не видел уже пять сражений подряд в Евролиге. Правда, стоит отметить, что три из минувших пяти матчей прошли на выезде и далеко не против аутсайдеров.

Если же взять во внимание домашние встречи «Уникахи», то каждый раз там была борьба почти до самых последних минут. Команда из Малаги дома выиграла два из пяти сражений, но «Бамбергу» уступила с разницей в 4 очка, а перед «Жальгирисом» капитулировала лишь в овертайме. Только ЦСКА может похвастаться победой с гандикапом в 9 пунктов, а тот же «Фенербахче» вовсе уступил.

«Химки» после серии неудачных сражений, сумели победить в двух подряд встречах, причем в прошлом туре на выезде одолели «Милан». Соперник не самый сложный, тем не менее в гостях на счету подмосковной команды пока две виктории, одна из которых над «Реалом». Но о стабильности российского клуба, который уж слишком зависим от Шведа и явно потерял с травмой Робинсона, пока рано говорить, особенно, когда речь идет о результативности.

В последнее время атака «Химок» не так резва и активна. На выезде вовсе лишь раз удалось набрать больше 77 очков. Сразу стоит отметить, что «Уникаха» если и уступала, то пропускала не меньше 80 пунктов, поэтому гостям для победы придется серьезно повышать продуктивность в нападении.

В то же время на своем поле испанцы явно будут вкладываться по полной программе, так как соперник вполне им по силам, а унизительную серию прерывать нужно, поэтому мои предпочтения в этой игре на стороне «Уникахи».