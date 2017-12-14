«Рейтинг Букмекеров» запустил новый конкурс, в котором разыграет пять iPhone X, один из которых будет с автографом эксперта «РБ» футбольного комментатора Константина Генича.

Чтобы получить iPhone X, нужно подписаться на аккаунт «РБ» в Youtube, поставить лайк конкурсному видео и сделать его репост в социальных сетях «ВКонтакте» или Facebook, оставив ссылку на репост в комментарии под роликом.

Аккаунты участников в соцсетях должны быть открыты и подлинны, а возраст участника розыгрыша — от 18 лет. От одного участника принимается не более одного комментария.

25 декабря в прямой трансляции на канале «Рейтинг Букмекеров» случайным образом будут выбраны пять победителей, которые получат iPhone X. Один из смартфонов будет с автографом футбольного комментатора Константина Генича.