Постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров», депутат Государственной думы России, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев записал видео с прогнозом на бой Александр Поветкин (32-1, 23 КО) — Кристиан Хаммер (22-4, 12 КО) в супертяжелом весе, на кону которого будет стоять титул WBO International, которым владеет россиянин.

Этого боя все ждут, ждут не с точки зрения посмотреть на Хаммера, а с точки зрения посмотреть на Сашу Поветкина. Тем более, что исчерпан допинговый скандал, который крутился вокруг него, я этому очень рад. Для екатеринбуржцев будет лишний повод не только поговорить, но самое главное посмотреть интересный, красивый, профессиональный бокс. Я очень надеюсь, что этот бокс действительно будет красивым.

Судя по последним выступлениям, Саша в хорошей форме, в принципе, готов. Бой можно назвать «разогревочным», потому что нынешний соперник для Александра хоть и представляет определенную угрозу, но не настолько серьезен, насколько это можно было бы сказать о его предыдущих соперниках.

Хаммер сделал несколько громких заявлений. Тем не менее, маловероятно, что он сумеет что-либо противопоставить Александру Поветкину. Причем, вероятность нокаута крайне высока, но, скорее всего, в раундах от седьмого до двенадцатого. В этих раундах я ожидаю досрочную победу Александра Поветкина в этом бою.