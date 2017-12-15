Экс-защитник московских «Динамо» и «Спартака», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Бубнов дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» в восемнадцатом туре АПЛ 2017/2018. Он полагает, что хозяева выиграют.

«Манчестер» — лидер чемпионата, от «Тоттенхэма» его отделяет 18 очков. «Манчестер» практически не проигрывает у себя на поле, а «Тоттенхэм» неудачно играет в последних играх на выезде. Ну и здесь, думаю, преимущество «Манчестера» и по игре, и по составу на сегодняшний день. Поэтом,. думаю, что «Манчестер Сити» выиграет у «Тоттенхэма».