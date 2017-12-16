Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса», комментатор «КХЛ-ТВ» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков сделал прогноз на матч Россия — Канада на «Кубке Первого канала». Эксперт считает, что в предстоящем матче россияне победят в результативном матче.

Весомо смотрится противостояние Россия — Канада. Но всё-таки я считаю, что Канада не самый серьёзный соперник для России на этом турнире. Но, конечно, антураж вокруг матча будет серьёзным. Россия — Канада — такой матч ждали два года назад на чемпионате мира, который проходил в Москве. Тогда не получилось им сыграть.

Будет праздник, будет яркая встреча при переполненных трибунах. В этом можно не сомневаться.

Канада на классе обыграла Южную Корею. Азиатская сборная упиралась, шла вперёд временами. В сборной Канады в основном собраны игроки из КХЛ. Все они хорошо известны игрокам нашей сборной, да и тренерскому штабу. Класс игроков понятен. Команда опытная. Но канадцы не считаются фаворитами ни нынешнего турнира, ни Олимпиады. Понятно, что 90 процентов нынешнего состава мы увидим и на Олимпиаде. Возможно, несколько молодых игроков добавится.

Что касается нашей сборной, то со шведами получилась тяжёлая игра, на нервах. Забей шведы в одном из двух моментов в начале второго периода, и кто знает, как бы дальше развивалась игра. А так наши ребята перебороли себя, забили нужные голы. Большой объём работы проделали и защитники, и нападающие.

Сейчас будут изменения. Телегин отсутствует на тренировке. А вот Кошечкин должен остаться в воротах. Опытный вратарь «Магнитки» наиболее надёжно смотрится на уровне с такими командами. Его будут проверять очень серьёзно перед Олимпиадой.

Россия — фаворит. Канаде вообще не так важно выиграть этот матч и турнир. Здесь будут у канадцев моменты, что-то они реализуют. Но Канада слабее Швеции, особенно в плане обороны и организации игры. Жду многоголевого матча и победы нашей команды минимум в две шайбы.