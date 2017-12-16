Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский записал видео с прогнозом на финальный матч Клубного чемпионата мира «Реал Мадрид» — «Гремио». Он ждет победы мадридского клуба, но при голе бразильской команды.

Это турнир, который интересен болельщикам ради одного матча — это встреча лучшей команды Европы и Южной Америки. В этот раз это «Реал Мадрид» и «Гремио».

Обе команды в полуфиналах сыграли довольно невразумительно, одержав победы всего в один гол. Я бы связал это с проблемами акклиматизации. Обе команды прилетели к месту проведения турнира в такой ситуации, когда понятно, что первая игра будет сложной. Но ко второй игре обе команды, а «Реал Мадрид» точно должен с точки зрения адаптации чувствовать себя хорошо.

Думаю, что команда Зидана проведет свой лучший матч и покажет свой настоящий уровень. У «Реала» нет никаких травмированных, кроме третьего вратаря Луки Зидана. Все остальные игроки в строю. Подумать только — Гарет Бэйл, который не испытывает никаких мышечных травм. Он даже забил гол в полуфинале клубного чемпионата мира.

Мотивация «Реала» будет колоссальной. Криштиану проводит свои лучшие матчи в ситуации, когда на него смотрит весь мир, а финал клубного чемпионат мира ровно такой случай. Мне кажется, «Реал» может показать свою лучшую игру и выиграет в основное время.

Но я полагаю, что «Реал» пропустит, потому что большинство побед «Реала» — это победы с пропущенными мячами. Я бы отметил такую странную тенденцию, когда у «Реала» играют основные защитники Варан и особенно Серхио Рамос, то команда пропускает намного больше, чем когда играют молодые защитники такие как Вальехо или Начо. Пусть Начо и не молод, но он не основной защитник. У них уровень надежности выше.

Но при этом при капитане команде Серхио Рамосе «Реал» пропускает в два раза больше, чем когда Рамоса нет, зато Рамос компенсирует это успехами на чужой половине поля, при стандартах и его фирменных голах головой на последних минутах. Сейчас у «Реала» будут основные защитники, а это увеличивает шансы, как бы это не звучало банально, того, что «Реал» пропустит.

«Гремио» — это атакующая команда. Последний матч чемпионата Бразилии они проиграли со счетом 3:4. У них довольно хорошие нападающие, которые показывали высокую результативность, которые на хорошем счету и которыми интересуются европейские клубы.

Я думаю, что «Реал» одержит победу в результативном матче, что-нибудь типа 2:1 или 3:1. Вот эта ставка, которую я порекомендую — победа «Реала» и обе команды забьют, она оценивается коэффициентом 2,48, что довольно много. Такой мой прогноз на финал клубного чемпионата мира. Надеюсь он будет интересным. Всем удачи со ставками.

Специально для «Рейтинга Букмекеров» с вами был Александр Вишневский. Всем всего хорошего.