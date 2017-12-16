Бывший футболист-полузащитник московского «Спартака» и других команд, мастер спорта СССР международного класса и заслуженный мастер спорта России, экс-тренер футбольных и мини-футбольных команд, футбольный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» в рамках семнадцатого тура английской футбольной Премьер-лиги. Эксперт отдает предпочтение «Манчестеру Сити».

«Манчестер Сити» в сумасшедшей форме. В последнем туре английской Премьер-лиги подопечные Хосепа Гвардиолы переиграли в гостях «Манчестер Юнайтед». Понятное дело, что «Тоттенхэм» очень сложный соперник. Но все-таки я считаю фаворитами именно «горожан».

Встречаются две абсолютно разные команды по стилю. Если «Манчестер Сити» — это техничный футбол с короткими передачами, то «Тоттенхэм» — это силовая игра. Продавить, выиграть второй этаж – это все к «шпорам». Но «Манчестер Сити» не зря сейчас лидирует в чемпионате Англии. Хосеп Гвардиола второй год в команде и за это время ему удалось великолепным образом выстроить игру своего коллектива. Футболисты прекрасно понимают своего наставника, все требования выполняют, и им нравится играть в этот футбол.

«Манчестер Сити» прекрасно понимает, что этой игрой он может еще один большой шаг сделать к чемпионству, хотя в Англии нужно с каждой командой выкладываться. Но все-таки «Тоттенхэм» один из лидеров Премьер-лиги, и отсекая этот лондонский клуб еще на три очка, «Манчестер Сити» вплотную приближается к чемпионству. Поэтому мотивация будет очень крепкой у «горожан». И я не сомневаюсь, что подопечные Хосепа Гвардиолы возьмут три очка в этой встрече.