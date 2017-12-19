Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса», комментатор «КХЛ ТВ» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Эксперт считает, что в предстоящем матче хозяева победят минимум в две шайбы.

Надо понимать, что в этом сезоне команды ещё не играли. В прошлом обменялись домашними победами. «Низовая» победа «Спартака» — 2:1, а «Локомотив» в Ярославле победил более убедительно — 6:3. Но сейчас команды уже другие, изменились.

И те, и те предыдущие встречи проиграли перед паузой. «Спартак» уступил «Сочи». Сейчас есть надежда, что все те, кто играл в олимпийской сборной, и все те, кто отдыхал, воспрянут духом. Радил должен быть в порядке, он всего одну игру провёл, причём у себя в Праге. Больше не играл. Проверять его не стоит. У «Локомотива» первое звено в полном составе было в сборных. Но не думаю, что это может помешать «Локомотиву» очень хорошо провести встречу.

Думаю, что «Локомотив» в этой встрече добьётся победы. Он играет у себя дома. А «Спартак» вряд ли сможет достойно заменить Дергачёва и Максвелла. На позиции центрофорварда есть сложности. Минимум в две шайбы «Локомотив» победит.