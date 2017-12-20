Экс-защитник московских «Динамо» и «Спартака», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Бубнов дал прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд в третьем раунде Кубка Германии. Он ставит на победу хозяев.

«Бавария» «Боруссию» в Суперкубке обыграла и в Дортмунде в чемпионате Германии 3:1 «Боруссию» тоже одолела. «Боруссия» восемь игр не выиграла и практически выбыла из гонки за чемпионство. У «Баварии» уже девять очков отрыва, с отрывом она идет на первом месте.

У «Боруссии» тренер поменялся, Петер Штегер пришел. Последние две игры они выиграли, но, несмотря на это, «Бавария» является явным фаворитом в этой игре, хоть она и немного сбавила в том смысле, что выигрывает не так крупно: последние три игры с минимальным счетом выиграла. И на своем поле в принципиальном поединке «Боруссию» обыграет.