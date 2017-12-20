Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов подготовил прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд в 1/8 финала Кубка Германии сезона 2017/2018. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что хозяева победят в результативной игре.

«Боруссия» в кризисе. Смена тренера помогла остановить процесс обрушения, удалось даже выиграть два матча. Но в них Дортмунд не показывал своего фирменного футбола, победы были достигнуты на везении желании. Но это само по себе немало. Другое дело, что этого не хватит для матча против «Баварии».

Мюнхенцы наверняка помнят, что «Боруссия» выбила их из Кубка в прошлом сезоне, причём как раз на «Альянц-Арене». Они желают отомстить. Да, сама «Бавария» сейчас тоже не на пике. Но всё-таки это «Бавария», она в любой день опасна практически для любой команды. Наверное, «Боруссия» может забить в этой встрече, у неё всё-таки есть Обамейянг, есть другие интересные исполнители в атаке. Но в обороне «Боруссия» совсем ничего из себя не представляет. В матче с другим соперником этого можно не увидеть, потому как дортмундцы много владеют мячом. «Бавария» же обнажит все проблемы.

Так что я ставлю на победу «Баварии» и тотал больше 3,5 мяча.