Бывший футболист-полузащитник московского «Спартака» и других команд, мастер спорта СССР международного класса и заслуженный мастер спорта России, экс-тренер футбольных и мини-футбольных команд, футбольный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Севилья» в рамках семнадцатого тура испанской Примеры сезона 2017/2018. Эксперт отдает предпочтение «Севильи».

«Реал Сосьедад» в последнее время захромал. И «Зениту» проиграл в Лиге Европы, уступив первое место в группе. «Севилья» же прошла в следующий этап Лиги чемпионов. Все-таки у этих команд разные задачи. У «нервионцев» задача попасть в 4-ку лучших коллетивов в испанской Примере. А «Реал Сосьедад» грезит о попадании в Лигу Европы на следующий сезон. Предпочтение отдаю «Севильи». Все-таки это команда более высокого уровня нежели «Реал Сосьедад». Ну и думаю, что встреча получится результативной. «Реал Сосьедад» много пропускает, но и забивает предостаточно. «Севилья» же, в принципе, всегда играет в атаку.